Харві Вайнштейн зі світу азарту. Суд США відновив позов про сексуальні домагання проти грального магната

Стів Вінн зі своєю дружиною Андреа Хіссом (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Американський суд відновив справу про сексуальні домагання проти мільярдера та засновника кількох гральних комплексів у Лас-Вегасі Стіва Вінна. На початку 2019-го вісім жінок подали на нього до суду по цій справі.

У березні 2019 року вісім співробітниць грального комплексу Wynn Las Vegas подали до суду на Стіва Вінна, заявивши про сексуальні домагання з боку власника компанії, інформує НВ.

У липні 2020-го суд відхилив цей позов через недостатню кількість доказів провини мільярдера. Сам Вінн усі звинувачення тоді відкинув, але пішов з посади голови та генерального керівника своєї компанії.

Днями Апеляційний суд дев'ятого округу США відновив справу про сексуальні домагання після заяви позивачів про те, що вони просили суд зберегти їхню анонімність через побоювання можливих судових позовів у відповідь з боку Вінн.

Жінки також боялися " руйнівного впливу ", що може зробити їхнє життя зайва публічність .

Представник групи позивачів Кетлін Інгленд заявила, що її клієнти внесуть поправки до своїх скарг відповідно до нових вказівок суду.

Нагадаємо, 2018-го адвокат однієї з дівчат-танцівниць Wynn Las Vegas, яка звинувачувала Стіва Вінна в непристойній поведінці, Ліза Блум стверджувала, що власник компанії приїжджав дивитися на репетиції і змушував дівчат одягати туфлі на високих підборах.

Вінн виступив із спростуванням і подав до суду на Блум, звинувачуючи її в наклепі. Основним його аргументом було те, що його офіційно визнано незрячим, - мільярдер страждає від рідкісного генетичного захворювання, яке призводить до руйнування сітківки ока.

Адвокати Вінна заявляли в суді, що він за всього бажання був не здатний розглядати роздягнених танцівниць.

НВ