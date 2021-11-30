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Британия созывает экстренное заседание министров здравоохранения стран G7 из-за нового варианта коронавируса

  4   0 30.11.2021, 06:06 | Новости, Мир
Британия созывает экстренное заседание министров здравоохранения стран G7 из-за нового варианта коронавируса

Правительство Великобритании созывает 29 ноября срочное заседание министров здравоохранения стран Большой семерки (G7) для обсуждения распространения нового омикрон-варианта коронавируса.

Об этом сообщает LIGA.net, информирует UAINFO.org.

Лондон уже объявил о принятии мер по сдерживанию распространения омикрон-варианта коронавируса – каждый прибывающий в Великобританию обязан сделать ПЦР-тест на коронавирус и находиться в изоляции до получения его результатов.

28 ноября органы здравоохранения Нидерландов сообщили, что выявили по меньшей мере 13 случаев инфицирования новым вариантом коронавируса среди пассажиров двух самолетов, прилетевших из Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Два случая инфицирования новым вариантом коронавируса зафиксировали в Дании.

Также в Германии подтвердился третий случай инфицирования омикрон-вариантом.

Инфицированный путешественник прибыл в страну из ЮАР.

Ученые зафиксировали признаки того, что новый штамм распространяется быстрее дельта-варианта. Кроме того, он может вызывать большую нагрузку на иммунную систему человека.

26 ноября ВОЗ отнесла к вызывающим беспокойство новый штамм коронавируса омикрон, впервые найденный в ЮАР.

Из-за нового штамма ряд стран закрывают границы для людей из южной Африки, а Великобритания вводит дополнительные ограничения.

В ЕС опубликовали рекомендации в связи с новым штаммом.

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