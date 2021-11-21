В Мьянме волна смыла в море людей, есть погибшие

Люди шли по берегу, направляясь в местную пагоду. Погибло 15 человек, некоторые считаются пропавшими без вести.

В штате Мон на юге Мьянмы приливная волна унесла в море людей. Погибло по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местной полиции.

Происшествие произошло в воскресенье, 21 ноября, около 7:30.

Пострадали паломники, которые шли вдоль берега, направляясь в пагоду. Некоторые из них пропали без вести, точно число не уточняется.

Идет поисково-спасательная операция.