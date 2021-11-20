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Присяжные оправдали подростка, застрелившего двух человек во время беспорядков в США

  7   0 20.11.2021, 21:05 | Новости, Мир
Присяжные оправдали подростка, застрелившего двух человек во время беспорядков в США

Присяжные полностью оправдали 18-летнего Кайла Риттенхауса, застрелившего двух человек во время протестов с требованием расовой справедливости в прошлом году. Его действия признаны самообороной.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Суд города Кеноша американского штата Висконсин признал Риттенхауса невиновным по всем пунктам обвинения: по двум пунктам обвинения в убийстве, по одному пункту обвинения в покушении на убийство с ранением третьего человека и по двум пунктам обвинения в безрассудной угрозе безопасности во время протестов, омраченных поджогом, беспорядками и грабежами 25 августа 2020 году.

Риттенхаус застрелил 36-летнего Джозефа Розенбаума и 26-летнего Энтони Хубера и выпустил пулю, оторвавшую кусок руки 28-летней Гайге Гросскройц. Сам он заявил о самообороне.

Президент США Джо Байден, который во время прошлогодней избирательной кампании разместил в Твиттере видео, которое связывало Риттенхауса со сторонниками превосходства белой расы, уже заявил, что поддерживает решение жюри и призвал американцев отреагировать спокойно.

Реакция на приговор говорит о глубоких разногласиях в стране. Он был с возмущением встречен многими левыми политиками и поддержан сторонниками прав на оружие.

"Недобросовестно, что наша система правосудия позволит вооруженному линчевателю выйти на свободу", - говорится в заявлении Конгресса чернокожих.

Над делом также висел острый расовый вопрос, хотя Риттенхаус и люди, которых он застрелил, были белыми. Некоторые черные активисты заявили в пятницу, что полиция и суды США обошлись бы с подростком более жестко, если бы он был черным.

Но консерваторы увидели в приговоре подтверждение Второй поправки к Конституции США, которая предоставляет американцам право на оружие.

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