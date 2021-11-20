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Жертвами ливней в Индии стали 17 человек

  4   0 20.11.2021, 13:31 | Новости, Мир
Жертвами ливней в Индии стали 17 человек

Власти штата Андхра-Прадеш разворачивают лагеря временного размещения пострадавших и обеспечивают население бесплатным питанием.

Не менее 17 человек погибли в юго-восточном индийском штате Андхра-Прадеш, на который обрушились муссонные ливни. Еще около 100 человек числятся пропавшими без вести, сообщает The Times of India в субботу, 20 ноября.

Ливни, которые начались в четверг вечером, вызвали наводнения, размывшие дороги и затопившие ряд сел. В пострадавших районах развернута спасательная операция, в которой принимают участие экипажи вертолетов ВВС страны и подразделения сил по борьбе со стихийными бедствиями.

Как передает телеканал NDTV, в ряде районов штата выпало до 200 мм осадков. Власти разворачивают лагеря временного размещения пострадавших и обеспечивают население бесплатным питанием.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал оказать Андхра-Прадеш всю необходимую помощь.

 

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