Жертвами ливней в Индии стали 17 человек

Власти штата Андхра-Прадеш разворачивают лагеря временного размещения пострадавших и обеспечивают население бесплатным питанием.

Не менее 17 человек погибли в юго-восточном индийском штате Андхра-Прадеш, на который обрушились муссонные ливни. Еще около 100 человек числятся пропавшими без вести, сообщает The Times of India в субботу, 20 ноября.

Ливни, которые начались в четверг вечером, вызвали наводнения, размывшие дороги и затопившие ряд сел. В пострадавших районах развернута спасательная операция, в которой принимают участие экипажи вертолетов ВВС страны и подразделения сил по борьбе со стихийными бедствиями.

Как передает телеканал NDTV, в ряде районов штата выпало до 200 мм осадков. Власти разворачивают лагеря временного размещения пострадавших и обеспечивают население бесплатным питанием.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал оказать Андхра-Прадеш всю необходимую помощь.