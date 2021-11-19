У Москві внаслідок пожежі важко постраждала співачка Марина Хлєбнікова (фото, відео)

У Москві госпіталізували співачку Марину Хлєбнікову. Вона постраждала після пожежі у її квартирі.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Кореспондент.

Пожежа виникла у дворівневій квартирі співачки у її спальні на другому поверсі. Зайнялися особисті речі. Причиною займання стало необережне поводження з вогнем. За попередніми даними, жінка заснула із цигаркою.

За словами дочки співачки, Хлєбнікова приїхала з гастролей і була дуже втомленою.

Зазначається, що першими дим відчули сусіди, побігли до квартири артистки та почали стукати у двері. Донька співачки та її мати спали.

Спальня Хлєбнікової. Telegram 112

Окрім співачки ніхто не постраждав.

Хлєбнікову виявили непритомною. Її доправили до лікарні з отруєнням продуктами горіння та сильними опіками по всьому тілу. Наразі лікарі оцінюють стан співачки як тяжкий.

Кореспондент