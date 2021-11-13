Путин поговорит с Лукашенко об угрозах по газу

Путин намерен поговорить с Лукашенко о его угрозе перекрыть транзит российского газа в Европу.

Президент России Владимир Путин прокомментировал угрозу Александра Лукашенко перекрыть транзит российского газа через Беларусь в Европу. Об этом сообщается в субботу, 13 ноября, в Telegram-канале Вестей.

"Я, честно говоря, впервые об этом слышу, потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул", - сказал Путин. "Но он может, наверное", - добавил он.

Путин заявил, что обсудит с Лукашенко его высказывания, но надеется, что до перекрытия транзита газа не дойдет.

"Я, конечно, с ним поговорю на эту тему, если он не в сердцах это просто сказал", - заверил президент РФ.

По его словам, перекрытие Беларусью поставок российского газа в Европу было бы нарушением контракта.

"Это нанесло бы большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы, и не способствовало бы развитию наших отношений с Беларусью", - сказал он.