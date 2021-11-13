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Возле польской границы нашли тело мигранта из Сирии

  19   0 13.11.2021, 14:30 | Новости, Мир
Возле польской границы нашли тело мигранта из Сирии

Возле границы Польши с Беларусь нашли тело молодого сирийского мигранта. Его передали в отдел судебной медицины для вскрытия и определения причины смерти.

Об этом сообщает в Twitter польская полиция.

"Вчера в лесу недалеко от границы в районе Вульки Тереховской было найдено тело молодого сирийца. Действия, проведенные на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что ночью в этом районе была попытка силового прорыва границы. В частности, группа из около 100 человек на белорусской стороне повредила заграждение. После прибытия пограничников и полиции нелегалы скрылись в лесу.

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