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Випадкове вбивство Галини Гатчінс: друг загиблої подав позов проти Алека Болдвіна та інших членів команди

  6   0 11.11.2021, 18:10 | Новости, Мир
Випадкове вбивство Галини Гатчінс: друг загиблої подав позов проти Алека Болдвіна та інших членів команди

Один з членів знімальної групи фільму "Іржа" подав до суду на голлівудського актора Алека Болдвіна та інших членів команди. Причиною тому стала смерть Українки Галини Гатчінс.

Про це повідомляє The Associated Press, інформує УНІАН.

Українець Сергій Свєтной звернувся до Верховного суду Лос-Анджелеса з позовом, в якому звинувачує відповідачів у недбалості, що викликало у світлооператора "сильний емоційний розлад".

При цьому він вказав, що він трохи сам не постраждав при фатальному пострілі.

"У них ніколи не повинно бути бойових патронів на цьому знімальному майданчику", - заявив адвокат українця.

Світлооператор судиться проти майже двох десятків членів команди, серед яких актор та продюсер Алек Болдвін, Помічник режисера Девід Холлс, який дав зірці заряджений револьвер, і відповідальної за зброю Анни Гутьєррес-Рід.

Крім того, Свєтной розповів, що за кілька днів до трагічного випадку він бачив пістолети, які залишили без нагляду в багнюці.

"Те, що трапилося потім буде вічно переслідувати позивача. Він відчув дивний та жахливий свист того, що здавалося стисненим повітрям праворуч від нього. Він відчув, як те, що, на його думку, було порохом та іншими залишковими матеріалами, потрапило в праву сторону його обличчя", - зазначено в позові.

Сторона обвинувачення вимагає від відповідачів компенсації та штрафних санкцій. Наразі невідомо, про яку суму йдеться.

Нагадаємо, 22 жовтня стало відомо, що Болдвін випадково поранив на зйомках двох людей, один з яких помер. Управління шерифа повідомляло, що актор застрелив оператора, 42-річну українку Галину Гатчінс. Вона була доставлена по повітрю в лікарню в Альбукерке, де і померла. Як повідомляється, знімальна група знімала сцену, в якій використовувалася вогнепальна зброя. 

Незабаром стали відомі подробиці про загиблу. Оператор-постановник Галина Хатчінс, яка постраждала на зйомках фільму "Раст", закінчила КНУ і довгий час знімала документалки.  Після цього місце події показали з висоти на відео.

УНІАН

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