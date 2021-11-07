Шойгу о ситуации в Черном море: "зарубежные военные корабли пытаются нас проверить"

В России оценили ситуацию в Черном море. Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что заходящие в Черное море корабли с высокоточным оружием большой дальности США, НАТО и других нечерноморских стран пытаются проверить защиту Черноморского побережья и юга России.

Об этом он заявил в эфире российского телеканала, сообщает ТАСС.

По его словам, в любой момент возможны любые провокации, "как это было не так давно с британским судном".

"Но если говорить еще точнее, то, конечно, это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны", - сказал министр.

Шойгу подчеркнул, что "они в этом не одиноки, в таких проверках и в таких походах".

"Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить", - заявил глава Минобороны.