В Германии трех пассажиров поезда ранили ножом

Утром в субботу, 6 ноября, в поезде Intercity-Express в Германии было совершено нападение с ножом. Следователи исключают террористическую подоплеку.

Об этом сообщает BILD.

По информации BILD, пострадали три человека. Двое из них получили серьезные травмы, но их жизни ничего не угрожает. До сих пор неясно, какого пола были потерпевшие.

Нападавший с ножом задержан на месте. По информации BILD, это 27-летний мужчина арабского происхождения. Сообщается, что он был психически неуравновешенным и звал на помощь в поезде.

В настоящее время следователи исключают террористическую подоплеку.

Нападение произошло около 9:30 утра возле Ноймаркта в Верхнем Пфальце. В настоящее время поезд находится в Зойберсдорфе, к юго-востоку от Нюрнберга. В настоящий момент криминальная полиция и судебно-медицинские эксперты работают для сбора доказательств.