Байден и Макрон впервые встретились после скандала с AUKUS

Из-за создания AUKUS Франция потеряла многомиллиардный контракт с Австралией на дизельные подлодки.

Президенты Франции и США Эммануель Макрон и Джо Байден впервые лично встретились после скандала с AUKUS. Об этом сообщает RFI в субботу, 30 октября.

Встреча прошла во французском посольстве при Ватикане в преддверии саммита G20, открывшегося в Риме 30 октября.

Во время встречи с Макроном Байден признал, что действия США в ситуации с подлодками были "неуклюжими".

"У меня было впечатление, что Франция была давно информирована, что соглашение не состоится", - сказал Байден.

Американский лидер подчеркнул, что у США нет более древнего и более верного союзника, чем Франция.

В свою очередь Макрон заявил, что Париж и Вашингтон находятся в процессе восстановления доверия, и теперь "нужно смотреть в будущее".