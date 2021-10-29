Знайдено мертвим російського генерала, який був свідком у справі про вбивство журналіста Дмитра Холодова

У Підмосков'ї наклав на себе руки колишній перший заступник начальника штабу ПДВ генерал-майор у відставці Анатолій Бєлянін.

Про це повідомляє Telegram-канал 112, інформує UAINFO.org

Тіло чоловіка знайшли у квартирі в Івантіївці.



Як повідомляє РЕН ТВ, Бєлянін міг звести рахунки з життям через страх перед панкреатитом, запаленням підшлункової залози, від якого страждав останніми роками.

У 1990-х він проходив свідком у резонансній справі про вбивство журналіста Дмитра Холодова, який був відомий своїми публікаціями про корупцію у російській армії.

Холодов загинув у 1994 році внаслідок вибуху саморобної міни-пастки, що знаходилася в портфелі-дипломаті. Вибух стався у редакції газети "Московський комсомолець", де він працював. За словами колег журналіста, Холодов припускав, що в дипломаті, отриманому в камері схову на Казанському вокзалі, є документи про нелегальну торгівлю зброєю з чеченськими сепаратистами. За версією слідства вибух організували військові, незадоволені негативними матеріалами Холодова про армію.

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