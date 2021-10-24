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Япония следит за военными кораблями России и Китая в Тихом океане

  8   0 24.10.2021, 10:07 | Новости, Мир
Япония следит за военными кораблями России и Китая в Тихом океане

Россия и Китай впервые вывели военные корабли на совместное патрулирование в западной части Тихого океана. За их манипуляциями пристально следит Япония.

Об этом сообщает Reuters.

Япония заявила, что следит за военно-морскими силами России и Китая в Тихом океане, охарактеризовав их действия как "необычные". Ранее там подтвердили, что группа из 10 судов из Китая и России прошла через пролив Цугару, разделяющий главный остров Японии и ее северный остров Хоккайдо.

Также представители министерства обороны Японии заявили, что российские и китайские суда прошли через пролив Осуми у южной японской префектуре Кагосима.

В России заявили, что группа кораблей впервые прошла через пролив Цугару в составе патруля.

"В задачи патрулей входили демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и опека субъектов морской экономической деятельности двух стран", - заявили в Минобороны России.

Минобороны Китая заявило, что совместные учения направлены на "дальнейшее развитие всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху, усиление совместных действий обеих сторон и совместное поддержание международной и региональной стратегической стабильности".

Также в Китае отметили, что операция была частью ежегодного сотрудничества между двумя странами и не нацелена на третьих лиц.

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