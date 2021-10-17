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Елизавета II полностью отказалась от алкоголя

  4   0 17.10.2021, 04:13 | Новости, Мир
Елизавета II полностью отказалась от алкоголя

Британские таблоиды утверждают, что раньше Елизавета II позволяла себе пропустить рюмку по вечерам или выпить сухой мартини перед обедом.

Королева Великобритании 95-летняя Елизавета II по совету врачей решила полностью отказаться от алкоголя. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

"Монарх рассчитывает в наилучшей форме встретить платиновый юбилей (70 лет) пребывания на троне, который состоится в следующем году", - сказано в статье. 

Отмечается, что рекомендации медиков не связаны с каким-либо заболеванием, а даны в "в целях предосторожности". 

"Королева приняла личное решение полностью отказаться от спиртных напитков, но она никогда много не пила", - уточняется в публикации.

По данным СМИ, британская королева иногда позволяла себе рюмку по вечерам, а также могла выпить сухой мартини перед обедом. 

Букингемский дворец не прокомментировал нынешнее состояние здоровья британской королевы.

Семидесятилетие своего восшествия на престол королева Великобритании будет праздновать летом будущего года. На троне в 1952 году она сменила своего отца Георга VI. Тогда королеве было всего 25 лет. Сейчас она - старейший из действующих глав государств и самый долго правящий из ныне здравствующих монархов.

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