Елизавета II полностью отказалась от алкоголя

Британские таблоиды утверждают, что раньше Елизавета II позволяла себе пропустить рюмку по вечерам или выпить сухой мартини перед обедом.

Королева Великобритании 95-летняя Елизавета II по совету врачей решила полностью отказаться от алкоголя. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

"Монарх рассчитывает в наилучшей форме встретить платиновый юбилей (70 лет) пребывания на троне, который состоится в следующем году", - сказано в статье.

Отмечается, что рекомендации медиков не связаны с каким-либо заболеванием, а даны в "в целях предосторожности".

"Королева приняла личное решение полностью отказаться от спиртных напитков, но она никогда много не пила", - уточняется в публикации.

По данным СМИ, британская королева иногда позволяла себе рюмку по вечерам, а также могла выпить сухой мартини перед обедом.

Букингемский дворец не прокомментировал нынешнее состояние здоровья британской королевы.

Семидесятилетие своего восшествия на престол королева Великобритании будет праздновать летом будущего года. На троне в 1952 году она сменила своего отца Георга VI. Тогда королеве было всего 25 лет. Сейчас она - старейший из действующих глав государств и самый долго правящий из ныне здравствующих монархов.