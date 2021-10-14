США возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана до конца года, - WSJ

США возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана до конца года. Госдепартамент планирует вывезти оставшихся в стране американцев и некоторых соискателей виз.

Об этом сообщает The Wall Strett Journal.

Как рассказал изданию высокопоставленный чиновник Госдепартамента, США планируют возобновить эвакуационные рейсы из Афганистана до конца года. Полеты будут оплачены американской стороной.

По словам источника газеты, из Афганистана планируется вывезти оставшихся в стране граждан США и некоторых соискателей американской визы. Собеседник издания не уточнил дату возобновления эвакуационных рейсов.