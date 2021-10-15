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В США разрешили продажу электронных сигарет

  7   0 15.10.2021, 04:13 | Новости, Мир
В США разрешили продажу электронных сигарет

Регулятор решил, что польза для взрослых, которые хотят бросить курить, преобладает над возможным риском зависимости у подростков.

Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов впервые разрешило продажу в стране электронных сигарет, сообщает BBC.

Отмечается, что регулятор одобрил три сигареты бренда Vuse, которые производит компания RJ Reynolds.

Представители FDA решили, что польза для взрослых, которые хотят бросить курить, преобладает над возможным риском зависимости у подростков.

Производители электронных сигарет ожидали официальное разрешение от FDA больше года.

"Данные производителя свидетельствуют о том, что изделия со вкусом табака могут пригодиться взрослым зависимым курильщикам, которые переходят на эти продукты - полностью или со значительным сокращением потребления сигарет - путем уменьшения влияния вредных химических веществ", - отметил один из экспертов FDA Митч Зеллер.

Он добавил, что разрешение на продажу может быть отозвано, если будут признаки возникновения зависимости у людей, которые раньше не употребляли табак.

Электронные сигареты массово продавали в США в течение последнего десятилетия. В частности, они очень распространены среди подростков.

По данным исследования FDA и Центра по контролю за заболеваниями (CDC), в этом году более двух миллионов американских школьников пользовались электронными сигаретами.

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