В Нигерии боевики убили 20 человек во время нападения на рынок. Также боевики сожгли автомобили.

Об этом сообщает Reuters.

"Бандиты в большом количестве убили по меньшей мере 20 человек, которых мы видели и насчитали, и подожгли 9 транспортных средств", - сказал специальный советник министра дел полиции Сокото Идрис Гобир.

Также он сказал, что вооруженные бандиты ездили на мотоциклах и эпизодически стреляли, убивая нескольких человек.

На северо-западе Нигерии с декабря прошлого года состоялась волна похищений школьников и жителей села за выкуп бандитами, нарушило повседневную жизнь миллионов граждан.