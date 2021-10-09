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Ливан остался без электричества

  41   0 09.10.2021, 18:35 | Новости, Мир
Ливан остался без электричества

Две крупнейшие электростанции страны остановили свою работу. Компании занимаются решением ситуации. Проблему планируют устранить в течение двух дней.

В Ливане исчерпаны все запасы дизельного топлива. Страна осталась без электричества. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет ряд СМИ, две крупнейшие электростанции остановили свою работу. Компании занимаются решением ситуации. Проблему планируют устранить в течение двух дней.

Власти Ливана надеются, что в ближайшее время удастся наладить поставки топлива.

Энергетический кризис в Ливане стал следствием экономического кризиса в стране. Возникла нехватка электричества, бензина, лекарств и даже питьевой воды.

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