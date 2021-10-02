В Польше мать задушила троих своих детей

Тела восьмимесячной и двухлетней девочек и четырехлетнего мальчика обнаружила бабушка, когда пришла в гости.

В польском Люблине женщина задушила троих малолетних детей. Об этом сообщает Wiadomosci.wp.pl.

Сообщается, что тела восьмимесячной и двухлетней девочки и четырехлетнего мальчика обнаружила бабушка, когда пришла в гости. Дети лежали без признаков жизни на кровати.

Правоохранители задержали мать детей, которая призналась в убийствах. По данным местных СМИ, женщине 26 лет и ранее она у нее были проблемы с наркотиками. Ее задержали и отправили в психиатрическую больницу.

Подозреваемую допросили, после чего предъявили ей обвинения. За каждое убийство ей грозит от 8 лет до пожизненного заключения.