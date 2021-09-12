Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

18:36

На Донбассе боевики трижды нарушили "тишину". Вследствие обстрелов погиб военнослужащий

18:08

Зеленский встретится с Путиным только в случае обсуждения вопроса Крыма, - Никифоров

17:36

СДПГ увеличила отрыв от блока Меркель перед выборами в Германии

17:00

Под Киевом найден мертвым судья Печерского суда

16:37

Лукашенко договорился с Путиным о вооружениях на 1 млрд долларов

16:01

Соломон пропустит матч против "Шерифа" из-за религиозного праздника

15:38

Иран пошел на уступки по ядерной программе на переговорах с главой МАГАТЭ

15:02

США удалили свою систему ПРО из Саудовской Аравии, несмотря на атаки хуситов

14:30

Под Одессой ребенка парализовало после укуса клеща

14:03

Холифилд: Рефери не должен был останавливать бой с Белфортом

13:31

Спикер Госдумы РФ удивлен заявлением Зеленского о возможности полномасштабной войны

13:04

Секретарь СНБО предложил перевести украинское правописание на латиницу

12:32

Папа Франциск прибыл в Венгрию с коротким визитом

12:05

На фабрике в Китае задохнулись шесть человек

11:33

ФБР опубликовало доклад о терактах 11 сентября

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
            

СДПГ увеличила отрыв от блока Меркель перед выборами в Германии

  8   0 12.09.2021, 17:36 | Новости, Мир
СДПГ увеличила отрыв от блока Меркель перед выборами в Германии

Немецкие социал-демократы (СДПГ) значительно опережают консервативный блок Армина Лашета. Опрос проведен в преддверии теледебатов в воскресенье между тремя основными кандидатами на место Ангелы Меркель на посту канцлера.

Об этом сообщает Reuters.

За две недели до национальных выборов, опрос INSA для Bild am Sonntag дает СДПГ 26%, что на один пункт выше, чем неделю назад, и является самым высоким рейтингом с июня 2017 года.

Рейтинг Христианско-демократического союза (ХДС) не изменился и составил 20%, а "зеленые" упали на 1 пункт до 15%.

Консерваторам не хватает силы Меркель, которая после четырех побед на выборах и 16 лет руководства крупнейшей экономикой Европы больше не баллотируется. За последние три месяца ХДС потерял по большинству опросов 8-9 процентных пунктов.

Согласно опросам, представитель СДПГ Олаф Шольц выиграл первые теледебаты две недели назад, и до сих пор остается самым популярным из кандидатов на пост канцлера.

Большинство экспертов считают, что трехсторонняя коалиция является наиболее вероятным исходом выборов - сценарий, на согласование которого может уйти несколько месяцев, в течение которых Меркель остается канцлером.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель выступила с последней речью в Бундестаге перед парламентскими выборами. В ней она провела кампанию за федеральное правительство во главе с Христианско-демократическим союзом (ХДС), а также предостерегла от формирования левой коалиции.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (295)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]