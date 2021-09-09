Пес на балконе в Гданьске стал популярной достопримечательностью (фото)

Около года назад на картах Google maps появилась новая локация в Гданьске (Польша). Достопримечательность называлась "Милый пес на балконе", и это не метафора и не памятник песику, а самая настоящая - и действительно очень сладкая - собака, золотистый ретривер.

Его фотографии загружаются, если выбрать эту локацию на карте, написав в строке поиска Slodki pies na balconie (адрес Bohaterów Getta Warszawskiego, 11), пишет Вокруг света.

У места почти 600 положительных отзывов и рейтинг 5.0 (что вообще-то выше, чем у Лувра, Статуи Свободы, собора Нотр-Дам-де-Пари или Тадж-Махала).

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В Гданьске с этим милым скучающим обитателем балкона ни одна достопримечательность по популярности и близко не сравнится.

Под этим фото хозяйка собаки написала "У кого-то сегодня день рождения, и это не я и не второй админ"

Оказалось, что популярность месту (и собаке) создали студенты Политехнического университета в Гданьске, который находится по соседству с локацией. Собственно, дом, балкон которого периодически украшает своим присутствием любопытный золотистый ретривер, находится на углу улиц Политехнической и Героев Варшавского гетто.

У "сладкого песика" имеется и страница в Facebook, созданная хозяйкой в 2019 году - у страницы 6 тысяч подписчиков. Среди отзывов на Facebook есть забавное признание: "Этот прекрасный наблюдатель делает дорогу в университет менее ужасной". У самой хозяйки собаки неплохое чувство юмора: например, 14 февраля 2020 года она опубликовала открытку с признанием в любви к своему бойфренду, где написала "Ты для меня - как балкон для песика, мы идеальная пара"..

Правда, фото и записи на странице не обновлялись. А вот локация в Google была активна до последнего времени, и лишь в начале сентября исчезла из гугла - видимо, хозяева решили дать песику немного покоя, а может быть, на их планы повлияла пандемия и дистанционное обучение.

Тем не менее, в поисковой системе worldorgs локация по-прежнему присутствует, и комментарии свидетельствуют, что пса на балконе, наблюдающего за прохожими, можно увидеть (хоть он и не дежурит там круглыми сутками). Комментарии - в духе "Хороший мальчик!" "Грустный песик" и прочего ми-ми-ми. Иногда встречаются и и сообщения: "Пса не было, а балкон хороший".

Что ж, даже если пес вместе с хозяйкой куда-то переехал, они уже создали туристическую славу обычному гданьскому балкону.

Странные достопримечательности есть в любой стране. Например, в США их список включает самый большой фонтан из шоколада, пиццерию с органом, где проходят концерты; «зоопарк» с животными, сделанными из останков старых автомобилей, и пр.

Вокруг света