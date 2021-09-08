Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

23:59

Евангелие от Путина

22:00

Фесенко: Кого из членов правительства не будут снимать с должности?

21:00

По "стандартам" НАТО: про импортозамещение в экипировке спецназа ФСБ России

20:01

Лікарі назвали продукт, який небезпечно вживати на другий день після приготування

19:05

Новоназначенный министр в правительстве талибов оказался одним из самых разыскиваемых агентами ФБР террористов

18:01

Шляпу Наполеона с его ДНК выставили на аукцион (фото)

17:01

Российский Ту-160М2 – "Потемкинская деревня" Сергея Шойгу

16:02

Официально! Отец Бритни Спирс отказался от опеки над дочерью

15:00

В "ЛНР" назревает транспортный коллапс

14:02

США помогали Украине организовать операцию по задержанию "вагнеровцев", – CNN

13:02

Стало відомо, хто в Держдепі США відповідатиме за політику щодо України

12:01

Фурса: Достойные кандидаты отказываются от министерских кресел? Тоже мне проблема

11:00

The Guardian прогнозирует, что будет с Европой после завершения "эры Меркель"

10:01

Портников: Розвал Росії – а що буде, якщо процеси дійсно запустяться?

09:00

Independent: Brexit змусив шотландців викидати їжу

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

Евангелие от Путина

  6   0 08.09.2021, 23:59 | Новости, Мир
Евангелие от Путина

Из новостей РБК: "В РПЦ допустили переписывание жития митрополита Филиппа после слов Путина".

Думаю, они не остановятся, и Библию под Путина перепишут. Ну, по крайней мере, Евангелие. Приведут его в соответствие с мировоззрением президента и современной российской гос. пропагандой, пишет на своей странице в Facebook социолог Игорь Эйдман, информирует UAINFO.org.   

В новом Евангелие от Путина главными положительными героями будут Понтий Пилат, Иуда и первосвященник Каифа.

Понтий Пилат - представитель Рима в иудейском федеральном округе, настоящий патриот империи, государственник, силовик, борец с еврейскими сепаратистами и экстремистами. Слуга императору, отец легионерам. Практически первый античный чекист, сражавшийся с внешними и внутренними врагами государства римского.

Иуда - герой-разведчик. Можно сказать, Штирлиц времён античности. Проник в экстремистское сообщество опасных смутьянов, провоцировавших массовые беспорядки, оскорблявших чувства верующих, нападавших на храмы. Выполнил свой гражданский долг, разоблачил главаря, сдал его в руки органов, получил за это скромную, но заслуженную премию. Идеал для современной молодежи. Вот "делать жизнь с кого" надо разным юнармейцам и нашистам. Они, впрочем, с него жизнь и делают.

Первосвященник Каифа и синедрион - защитники традиционных ценностей, друзья империи, противовес местным сепаратистам и бунтарям. Чем-то напоминают кадыровцев. В тесном контакте с представителем императора в регионе помогли пресечь деятельность опасного экстремиста, объявившего себя царём иудейским. 

Христос тоже будет присутствовать в этой Библии, но как сугубо отрицательный персонаж - экстремист, правонарушитель, враг государства, антипатриот, идеи которого способствовали развалу Римской империю, то есть величайшей геополитической катастрофе в истории. Христос осуждён "законно, за уголовно наказуемые в любом государстве преступления". Был ли он распят неизвестно - "есть и другие версии". А вот то, что он был парфянским иноагентом - факт, установленный недавно Следственным комитетом.

Отрицающие достоверность событий, изложенных в Евангелие от Путина, будут привлекаться к ответственности за попытку переписать историю. 

Игорь ЭЙДМАН, социолог

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (182)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]