Из новостей РБК: "В РПЦ допустили переписывание жития митрополита Филиппа после слов Путина".

Думаю, они не остановятся, и Библию под Путина перепишут. Ну, по крайней мере, Евангелие. Приведут его в соответствие с мировоззрением президента и современной российской гос. пропагандой, пишет на своей странице в Facebook социолог Игорь Эйдман, информирует UAINFO.org.

В новом Евангелие от Путина главными положительными героями будут Понтий Пилат, Иуда и первосвященник Каифа.

Понтий Пилат - представитель Рима в иудейском федеральном округе, настоящий патриот империи, государственник, силовик, борец с еврейскими сепаратистами и экстремистами. Слуга императору, отец легионерам. Практически первый античный чекист, сражавшийся с внешними и внутренними врагами государства римского.

Иуда - герой-разведчик. Можно сказать, Штирлиц времён античности. Проник в экстремистское сообщество опасных смутьянов, провоцировавших массовые беспорядки, оскорблявших чувства верующих, нападавших на храмы. Выполнил свой гражданский долг, разоблачил главаря, сдал его в руки органов, получил за это скромную, но заслуженную премию. Идеал для современной молодежи. Вот "делать жизнь с кого" надо разным юнармейцам и нашистам. Они, впрочем, с него жизнь и делают.

Первосвященник Каифа и синедрион - защитники традиционных ценностей, друзья империи, противовес местным сепаратистам и бунтарям. Чем-то напоминают кадыровцев. В тесном контакте с представителем императора в регионе помогли пресечь деятельность опасного экстремиста, объявившего себя царём иудейским.

Христос тоже будет присутствовать в этой Библии, но как сугубо отрицательный персонаж - экстремист, правонарушитель, враг государства, антипатриот, идеи которого способствовали развалу Римской империю, то есть величайшей геополитической катастрофе в истории. Христос осуждён "законно, за уголовно наказуемые в любом государстве преступления". Был ли он распят неизвестно - "есть и другие версии". А вот то, что он был парфянским иноагентом - факт, установленный недавно Следственным комитетом.

Отрицающие достоверность событий, изложенных в Евангелие от Путина, будут привлекаться к ответственности за попытку переписать историю.

Игорь ЭЙДМАН, социолог