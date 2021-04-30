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В Японії дізналися, чим була "забруднена" вакцина Moderna

  5   0 31.08.2021, 15:01 | Новости, Мир
В Японії дізналися, чим була "забруднена" вакцина Moderna

Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії повідомило, що домішки, виявлені у флаконах з вакциною Moderna у префектурі Окінава, можуть бути частинками пробок флаконів.

Співробітники міністерства заявили в неділю, 29 серпня, що вони отримали доповідь від компанії Takeda Pharmaceutical, яка займається доставлення цієї вакцини Японією, і в ньому вказане можливе джерело домішок, пише NHK,  передає УНІАН.

Згідно з доповіддю, результати перевірки з великою ймовірністю дають зрозуміти, що сторонні речовини можуть бути фрагментами гумових пробок флаконів. У документі зазначається, що частинки гуми могли потрапити у вакцину під час проколу пробки голкою шприца.

Представники міністерства запевняють, що з якістю вакцини немає жодних проблем, і вони не бачать необхідності припиняти програму вакцинації.

Нагадаємо, в Японії зупинили використання 2,6 мільйона доз вакцини Moderna. Причина припинення - виявлення сторонніх домішок у флаконах з препаратом.

Повідомлення про забруднення вакцини надійшли з декількох префектур.

При цьому в Міністерстві охорони здоров'я, праці та добробуту Японії заявили, що припинення використання є запобіжним заходом. Ніякі проблеми з безпекою та ефективністю вакцини поки не виявлені.

Своєю чергою Moderna призупинила поставлення близько 1,63 млн доз вакцини від коронавірусу до Японії після того, як флакони з препаратом були забруднені твердими частинками.

За даними Moderna, забруднення могло бути пов'язане з проблемою на одній з виробничих ліній на майданчику в Іспанії.

У Moderna підкреслили, що зараз немає ніяких проблем з безпекою або ефективністю вакцини.

УНІАН

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