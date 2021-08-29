США призвали американцев срочно покинуть район аэропорта Кабула

Ожидающих эвакуации граждан предупредили о реальной угрозе и призвали немедленно покинуть окрестности аэропорта.

Посольство США в Афганистане распространило сообщение, в котором, ссылаясь на достоверную информацию об угрозах, призвало всех американских граждан, ожидающих эвакуации у ворот кабульского аэропорта, срочно покинуть этот район.

"В связи с конкретной, заслуживающей доверия информацией об угрозе граждане США вблизи аэропорта Кабула, включая южные ворота, ворота у нового министерства внутренних дел и возле заправочной станции Панджшер, должны немедленно покинуть этот район", - говорится в сообщении посольства.

Дипмиссия предупредила: "Избегайте поездок в аэропорт в настоящее время".

Тем временем, The Washington Post со ссылкой на два источника сообщает, что президент США Джо Байден планирует отозвать посла США и всех дипломатических сотрудников в Афганистане до 31 августа. По словам информированных источников, неясно, когда - и смогут ли американские дипломаты вернуться в страну.