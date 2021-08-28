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В ДР Конго боевики убили 19 мирных жителей

  16   0 28.08.2021, 21:09 | Новости, Мир
В ДР Конго боевики убили 19 мирных жителей

Террористы напали на жителей деревни на востоке страны. Людей зарубили, а их дома подожгли.

На востоке Демократической Республики боевики убили по меньшей мере 19 человек. Тела погибших обнаружили сотрудники местного отделения Красного Креста, сообщает Al Jazeera.

"Убиты 19 жителей деревни Касанзи в провинции Северное Киву", - заявил представитель местных властей Какуле Калунгау.

Он уточнил, что люди были зарублены или сожжены. Также были подожжены дома жителей.

Местные власти обвинили в массовом убийстве членов террористической группировки Альянс демократических сил.

До этого сообщалось, что в ДР Конго и Нигерии террористы убили 34 человека. В ДР Конго заявили, что армейские части преследуют боевиков, тогда как нигерийские власти разыскивают преступников.

Напомним, что в Конго убит посол Италии Лука Аттаназио. На автомобили ООН была организована засада. В результате нападения также скончался солдат корпуса карабинеров.

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