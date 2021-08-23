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Лукашенко: Польша развязала приграничный конфликт

  5   0 23.08.2021, 16:37 | Новости, Мир
Лукашенко: Польша развязала приграничный конфликт

Непризнанный белорусский президент обвинил польские власти в нарушении госграницы Беларуси.

Польша развязала приграничный конфликт с Беларусью на фоне инцидента с мигрантами из Афганистана. Об этом заявил непризнанный европейскими странами президент республики Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА 23 августа.

По его словам, несколько дней назад польские пограничники задержали большую группу мигрантов и под угрозой применения силы заставили ее вернуться на территорию Беларуси.

"Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси", - пояснил Лукашенко.

Он отметил, что мигранты находятся в нейтральной полосе уже "двое или трое суток", а потому Минску придется каким-либо образом решать эту проблему. "Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать", - рассказал он.

korrespondent.net

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