Лукашенко: Польша развязала приграничный конфликт

Непризнанный белорусский президент обвинил польские власти в нарушении госграницы Беларуси.

Польша развязала приграничный конфликт с Беларусью на фоне инцидента с мигрантами из Афганистана. Об этом заявил непризнанный европейскими странами президент республики Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА 23 августа.

По его словам, несколько дней назад польские пограничники задержали большую группу мигрантов и под угрозой применения силы заставили ее вернуться на территорию Беларуси.

"Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси", - пояснил Лукашенко.

Он отметил, что мигранты находятся в нейтральной полосе уже "двое или трое суток", а потому Минску придется каким-либо образом решать эту проблему. "Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать", - рассказал он.

korrespondent.net