Россия пригрозила США "жестким ответом" на санкции из-за Навального

Российская Федерация даст "жесткий и адекватный ответ" на новые санкции США за отравление оппозиционера Алексея Навального. Москва отмечает, что давить на нее бесполезно.

Об этом сообщает МИД России.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в ход снова якобы пошла "провокация с мнимым отравлением Навального".

"Все это выглядит жалко и обреченно, свидетельствуя о неспособности Вашингтона отказаться от высокомерного хамства и нежелании считаться с реальностью, зная наперед, что давить на Россию бесполезно, а наш ответ, как всегда, будет жестким и адекватным", - говорится в ее заявлении.

Она подчеркнула, что новые санкции из-за "Северного потока-2" и Навального идут вразрез с духом договоренностей, достигнутых на женевском саммите президентами России и США.

Напомним, вчера США ввели новые торговые санкции против России, которые распространяются на некоторые виды российского оружия и экспорт ядерных технологий.