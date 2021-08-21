Брат президента Афганистана присягнул "Талибану"

Хашмат Гани возглавляет конгломерат The Ghani Group, в который входят компании, предоставляющие услуги безопасности для частных и государственных клиентов.

В Афганистане талибы объявили, что брат президента Афганистана Хашмат Гани присягнул на верность движению "Талибан". Об этом сообщается в Twitter "Исламского эмирата Афганистан".

"Хашмат Гани, брат бывшего президента Ашрафа Гани, клянется в верности Исламскому Эмирату Афганистан от рук Хаджа Халил Рахман Хаккани", - говорится в сообщении.

По информации некоторых СМИ, 60-летний Хашмат Гани возглавляет конгломерат The Ghani Group, в который входят компании, предоставляющие услуги безопасности для частных и государственных клиентов, а также занимается вопросами импорта, экспорта, строительства и недвижимости.

Штаб-квартира The Ghani Group находится в Кабуле, а одна из дочерних компаний расположена в Дубае.