Ангела Меркель: В Европе ожидали, что сопротивление афганской армии будет сильнее

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что афганская армия рухнула с "головокружительной скоростью". В Европе ожидали, что сопротивление будет сильнее.

Об этом сообщает Reuters.

Меркель признала, что сопротивление афганской армии боевикам "Талибана" было неверно оценено.

"Армия рухнула с головокружительной скоростью. Мы ожидали, что сопротивление будет сильнее", - заявила канцлер.

Меркель сказала, что сейчас основное внимание уделяется спасению людей из Афганистана, но позже потребуется обсуждение того, что было или чего не было достигнуто.