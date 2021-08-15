Талибы отпустили заключенных крупнейшей тюрьмы Афганистана

По состоянию на 2018 год в тюрьме Пул-э-Чархи находились до 5 тысяч заключенных, эта тюрьма стала известной из-за пыток и смертной казни.

Боевики движения Талибан освобождают заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьмы Пул-э-Чархи.

По состоянию на 2018 год в тюрьме Пул-э-Чархи находились до 5 тысяч заключенных. Эта тюрьма стала известной из-за пыток и смертной казни после Саурской революции 1978 года. Есть утверждение, что в период с апреля 1978 года по декабрь 1979 коммунистическая Народно-демократическая партия Афганистана под руководством Нур Мухаммед Тараки казнила около 27 тысяч политических заключенных в Пул-э-Чархи.

korrespondent.net