В Китае два десятка шахтеров оказались под завалами

На момент обрушения горной породы и затопления в шахте находился 21 горняк. Идет спасательная операция.

На северо-западе Китая в результате затопления угольной шахты в провинции Цинхай как минимум один человек погиб, еще 19 оказались под завалом. Об этом сообщает в субботу, 14 вгуста, Центральное телевидение Китая.

Авария произошла в 12:10 по местному времени (07:10 по Киеву) на объекте, расположенном в уезде Гангца.

В момент обрушения горной породы в шахте находился 21 человек. Одного удалось поднять на поверхность, он находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия ведутся спасательные работы.