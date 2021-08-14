В США подросток застрелил сверстника в школе

Стрелка задержали. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, в частности то, где подросток раздобыл оружие.

В США в одной из средних школ города Альбукерке, штат Нью-Мексико, конфликт двух учеников в пятницу, 13 августа, перерос в стрельбу. Погиб 13-летний мальчик, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на полицию.

Согласно имеющейся информации, ученики школы имени Вашингтона, которая находится в центре города, поссорились во время перерыва. В результате один из участников конфликта открыл стрельбу и убил второго.

Стрелка задержали. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства трагедии, в частности то, где подросток раздобыл оружие.