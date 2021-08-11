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Мішечки з рисом замість дитини. Батьки в Японії придумали, як під час пандемії познайомити родичів із немовлям

  5   0 11.08.2021, 14:01 | Новости, Мир
Мішечки з рисом замість дитини. Батьки в Японії придумали, як під час пандемії познайомити родичів із немовлям

Батьки новонароджених дітей в Японії надсилають мішечки з рисом вагою як немовля родичам, які хочуть обійняти дитину, але не можуть приїхати під час пандемії.

Про це повідомляє The Guardian, інформує Нromadske.ua.

Мішечки випускають із різним дизайном: деякі з них мають форму немовля, загорнутого в ковдру, з обличчям, прикріпленим спереду.

Кількість рису та ціна за мішечок залежить від ваги дитини при народженні. Деякі виробники стягують одну єну за грам, мішечок на 3,5 кг коштуватиме 3500 єн (849 грн).

Надсилання мішечків із рисом називається dakigokochi, це явище не є новим для Японії. Але воно набуло ще більшої популярності під час пандемії.

Мішечки з рисом також надсилають під час святкування весілля. Пакети з дитячими зображеннями нареченої та нареченого зазвичай передають батькам для того, щоб подякувати їм за народження.

Попит на весільні рисові пакети під час пандемії зріс навіть більше, ніж на пакети новонароджених, оскільки у людей не було можливості їздити на весільні церемонії.

Виробники також кажуть, що весільні мішечки більш популярні через зменшення народжуваності в Японії. Торік населення країни скоротилось на 480 тисяч до 126,65 мільйона, зокрема зменшилась і кількість новонароджених.

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