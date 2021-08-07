Тихановская призвала прекратить "зависимость" Беларуси от России

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что нужно покончить с "зависимостью" Беларуси от России. Она отметила, что в ЕС и США должны ввести "более мощные" санкции против Лукашенко.

Об этом сообщает издание Spiegel.

"Мы должны отойти от того понимания, что без России в Беларуси ничего нельзя решить. Это неправильно. Мы независимая страна",- сказала Тихановская.

По ее словам, Лукашенко ввел Беларусь "в зависимость от России и это необходимо менять".

"Режим должен быть полностью изолирован экономически и финансово...все в США это понимают, а также в Великобритании. К сожалению, многие демократические государства до сих пор не могут реально представить себе ситуацию в Беларуси ",- подчеркнула Тихановская.

Она добавила, что ЕС и США должны ввести "более мощные санкции против властей в Беларуси, потому что половинчатых мер для этого просто недостаточно".