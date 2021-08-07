В Риме задержали главу самого жестокого криминального клана "Каморра" Марию Личчарди

В Италии, где вводят ковид-пропуска с QR-кодом, в аэропорту Рима "Чампино" задержали синьору Марию Личчарди. По версии следователей, она возглавляла клан неаполитанской мафии "Каморра".

Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica в субботу, 7 августа.

По предварительным данным, Мария Личчарди собиралась тайно улететь в Испанию. Следователи подозревают задержанную в вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях против личности и имущества потерпевших.

Отметим, что в декабре 2009 года она вышла из тюрьмы, где в заключении провела восемь лет.

В Италии клан "Каморра" является наиболее жестоким из всех мафиозных группировок. Задержанная в аэропорту Мария Личчарди стала главой клана после того, как были арестованы два ее брата, Пьетро и Винченцо, а также ее муж.