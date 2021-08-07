Госдепартамент США обновил "черный список" террористов

Государственный департамент США добавил пять предполагаемых исламистских боевиков в свой список террористов, которые считаются особо опасными. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает Reuters.

Лицам, попавшим в "черный список" заблокируют любую собственность или интересы в собственности США, которой они владеют. Также санкции США коснуться отдельных лиц или иностранных финансовых учреждений, участвовавших в определенных сделках с этими людьми.

В список попал старший военный командующий филиала Исламского государства в Мозамбике Бономада Мачуде Омар. По словам Блинкена, Омар возглавил группу экстремистов, убивших десятки человек в результате нападения на отель Amarula в городе Пальма в марте.

Также он несет ответственность за нападения в Мозамбике и Танзании.

Кроме того, в списке террористов оказались Сиданг Хитта и Салем ульд аль-Хасан, старшие руководители базирующейся в Мали организации "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", связанной с "Аль-Каидой". Также в список попали Али Мохамед Раге и Абдикадыр Мохамед Абдикадыр - лидеры группировки "Аш-Шабааб".