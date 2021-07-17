В Бельгии десятки жертв наводнения (видео)

Стена одного из жилых домов разрушилась прямо во время интервью с мэром, а камера зафиксировала людей, прыгавших с крыши.

Количество погибших от наводнения в Бельгии увеличилось до 20 человек, еще столько же пропали без вести. Об этом в субботу, 17 июля, сообщает Deutsche Welle.

Премьер-министр Александер Де Кроо объявил 20 июля национальным днем траура.

Нынешние наводнения могут стать крупнейшим из тех, с которыми сталкивалась страна, заявил глава правительства. Ситуация во многих населенных пунктах остается крайне критической, добавил он. Больше всего пострадала провинция Льеж на востоке королевства. Так, в городе Пепенстер разрушены 20 домов, сообщил бургомистр.

Бельгийский телеканал VTM зафиксировал момент, когда в Пепенстере затопленный дом начал разрушаться во время интервью с местным мэром.

Так, в разгар телевизионного интервью мэра Пепинстера Филиппа Годена, задняя стена затопленного дома начала разрушаться. Интервью прервали, а камеру перевели на полуразрушенное здание, которое продолжало стремительно рушиться.

На видео видно, как мебель и другие предметы домашнего обихода проваливались через пол и падали в воду. Камера также зафиксировала двух мужчин, которые, чтобы спастись прыгнули с крыши дома на соседнее здание. Одни из них также держал переноску, в которых обычно носят домашних животных.