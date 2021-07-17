Асад вступил на четвертый срок президента Сирии

Башар Асад, который руководит Сирией с 2000 года, остается ее президентом еще на семь лет - до 2028 года.

Президент Сирии Башар Асад в субботу, 17 июля, принес присягу и вступил на четвертый семилетний срок, сообщает агентство SANA.

На инаугурации присутствовали члены Народного совета, члены правительства, представители военной элиты, лидеры религиозных конфессий, культурные и общественные деятели.

В инаугурационной речи Асад поблагодарил сирийский народ за стойкость и мужество в преодолении трудностей, связанных с военным конфликтом на территории страны.

"Я приветствую народ, защитивший родину ценой своей крови. Я приветствую тех, кто сохранил верность в своих душах и сердцах, кто несет историческую ответственность и кто олицетворяет собой принадлежность к самым высоким идеалам и единству родины", - сказал он.

Напомним, голосование на президентских выборах в Сирии состоялось 26 мая. В тот день работу 12 тысяч избирательных участков продлили на пять часов в связи с высокой явкой.

По официальным данным, за Асада отдали голоса 95,1% избирателей.