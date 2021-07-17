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США построят шпионские базы по всему миру, чтоб выявлять угрозы РФ и Китая в космосе

  5   0 17.07.2021, 11:06 | Новости, Мир
США построят шпионские базы по всему миру, чтоб выявлять угрозы РФ и Китая в космосе

США построят шпионские базы по всему миру, чтоб контролировать Россию и Китай в космосе. Это нужно для выявления любых попыток этих государств атаковать жизненно важные спутники, вращающиеся вокруг Земли.

Об этом сообщает Sky News.

Для обнаружения потенциальных угроз в космосе США построят одну радарную базу в Великобритании. Еще строительство намечается в Шотландии, в Австралии и американском штате Техас. Планируется, что первая база будет сдана в эксплуатацию к 2025 году.

Базы будут использовать радарную технологию, которая может идентифицировать объект размером с футбольный мяч на расстоянии до 22000 миль (36000 километров). Объект также сможет сканировать на предмет менее зловещих, но столь же разрушительных осколков космического мусора, которые также могут сломать спутники при столкновении.

"Это необходимо, потому что мы хотим обеспечить непрерывный контроль над целями, которые могут угрожать нашим системам, находящимся на геостационарной орбите. Это могут быть спутники или просто обломки ракет от других запусков", - сказал изданию подполковник Джек Уокер.

Также в Великобритании главный маршал авиации и глава Королевских военно-воздушных сил Майк Вигстон дал представление об угрозах в космосе. По его словам, некоторые страны разрабатывают лазеры, которые могут быть запущены с Земли по целям на орбите или враждебные спутники.

"Прямо сейчас есть такие страны, как Россия и Китай, которые разрабатывают системы... Они представляют угрозу для спутников, на которые мы полагаемся в нашей повседневной жизни", - сказал Вигстон.

Он отметил, что уничтожение таких спутников повлияет на мобильные телефоны, банки и даже логистические цепочки, которые обеспечивают поставку медикаментов в больницы, а продукты питания - в супермаркеты.

"Я думаю, что большинство людей, вероятно, не понимают, насколько они зависят от космоса в своей повседневной жизни", - сказал Вигстон.

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