В Британии маски будут носить по желанию

Премьер-министр Борис Джонсон готовится ослабить последние оставшиеся ограничения COVID-19 в Британии с 19 июля.

Ношение масок для лица в Британии станет личным выбором, и данные, которые определят, могут ли быть сняты ограничения на карантин в июле, выглядят "очень позитивно", заявил министр жилищного строительства Роберт Дженрик, сообщает Sky News.

Дженрик сказал, что успех британской программы вакцинации означает, что правительство "может подумать о том, как мы можем вернуться в нормальность в максимально возможной степени ".

"Как и многие люди, я хочу избавиться от этих ограничений как можно быстрее. Мы не хотим, чтобы они были необходимы дольше, чем необходимо. Мы собираемся перейти в период, когда не будет юридических ограничений - государство не будет указывать вам, что делать, - но вы захотите проявить определенную степень личной ответственности и суждения. Так что разные люди придут к разным выводам по таким вещам, как, например, маски", - сказал он.

По данным британских СМИ, премьер-министр Борис Джонсон готовится ослабить последние оставшиеся в стране ограничения COVID-19 с 19 июля. Больше не будет обязательств носить маски для лица и соблюдать социальное дистанцирование.

По данным Sunday Times, необходимость сканировать QR-код перед входом в бар, ресторан или подобное заведение также останется в прошлом после 19 июля.

korrespondent.net