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В Казахстане потерпел крушение самолет АН-2

  21   0 04.07.2021, 08:09 | Новости, Мир
В Казахстане потерпел крушение самолет АН-2

При обработке полей рухнул самолет АН-2. На его борту находилось два пилота. Их госпитализировали.

У города Кызылорды в Казахстане потерпел крушение самолет АН-2 с двумя пилотами на борту. Воздушное судно проводило обработку рисовых полей, пишет местное издание Tengrinews со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

Инцидент произошел примерно в семь часов утра по местному времени в воскресенье, 4 июля.

"4 июля около 07:00 в 12 км от села Караултобе города Кызылорды при обработке рисовых полей упал самолет АН-2. Через несколько километров после взлета из-за технических неисправностей при вынужденной посадке самолет упал на поле. На борту находились два пилота, 1954 и 1967 годов рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики госпитализированы. По предварительным данным, их состояние расценивается как удовлетворительное, добавили в МЧС.

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