Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

17:36

Вы сделаете все, чтобы защитить честь Украины, - воины 95-й бригады поддержали футболистов сборной (видео)

17:00

Под Львовом от удара молнии погиб подросток

16:37

Бущан: Разочарован, что пропустил шесть мячей

16:01

ГСЧС: "Люди, опомнитесь! У нас за полдня - четыре утопленника!"

15:38

К США движется ураган "Эльза", ему присвоили первую категорию

15:02

"Лидс" договорился о покупке защитника "Барселоны"

14:30

Туск возвращается в политику

14:03

В центре Киева закроют станцию метро из-за антитеррористических учений

13:31

Утром в Киеве произошла серьезная авария с переворотом

13:04

В ГПСУ не заметили перекрытия границы с Беларусью

12:32

"ПСЖ" предложил Месси контракт, перебив зарплату "Барселоны"

12:05

В Белом доме рассказали, когда планируют закончить вывод американских войск из Афганистана

11:33

Россия провела учения авиации над Черным морем

11:06

В аэропорту Харькова изъяли драгоценности на 4,5 млн гривен (видео)

10:34

Раньери может возглавить "Лилль"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

К США движется ураган "Эльза", ему присвоили первую категорию

  12   0 03.07.2021, 15:38 | Новости, Мир
К США движется ураган "Эльза", ему присвоили первую категорию

В Атлантическом океане сформировался ураган "Эльза". Он достиг Гаити и Доминиканской республики, а теперь направляется к Кубе и к американской Флориде.

Об этом сообщает Associated Press.

На данный момент ураган имеет первую категорию из пяти.

Указано, что на Гаити предупредили население о надвигающемся урагане в социальных сетях, власти призвали людей покинуть прибрежные территории в целях безопасности. Ураган там ожидается во второй половине дня.

Отмечается, что он уже повалил деревья, нарушил электроснабжение, повредил инфраструктуру, уничтожил посевы. Аналогичная ситуация наблюдается в нескольких государствах Карибского бассейна - на островных Барбадосе, Сент-Люсии, Сент-Винсенте и Гренадинах.

Власти Ямайки, Доминиканы и нескольких кубинских провинций также выпустили предупреждение о надвигающемся урагане. На Доминикане власти организовали более 2,4 тысячи убежищ для людей в преддверии урагана, там ожидаются мощные ливни, не исключены наводнения.

К предстоящему вторнику, как пишет агентство, "Эльза" доберется до Флориды. Однако, по прогнозам Национального ураганного центра в Майами, ураган скорее всего ослабеет до тропического шторма.

Подчеркнем, "Эльза" стала первым ураганом, сформировавшемся в этом сезоне. При этом обычно первые штормы формируются в середине июля, а ураганы - только в первой декаде августа.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (65)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]