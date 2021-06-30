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Путинская корона-пропаганда привела к катастрофе: смертность бьет все новые рекорды – Handelsblatt

  10   0 30.06.2021, 23:17 | Новости, Мир
Путинская корона-пропаганда привела к катастрофе: смертность бьет все новые рекорды – Handelsblatt

По официальным заявлениям, пандемию коронавируса в России планировалось победить в ближайшее время. Но всесторонняя пропаганда Владимира Путина привела к обратному.

Об этом пишет сегодня немецкое издание Handelsblatt, информирует UAINFO.org.

Еще месяц назад Кремль говорил, что пандемия будет побеждена к осени. Теперь Путину придется признать поражение перед реальностью: число смертей и новых случаев заражения коронавирусом ежедневно растет, достигая новых рекордов с момента начала пандемии.

И вдобавок к этому с каждым днем происходит все больше неудач: во вторник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что план по вакцинации 60% взрослого населения к осени выполнить не удастся.

С более чем 650 смертями от коронавируса и более чем 20 тыс. новых случаев заражения, во вторник Россия достигла самых высоких показателей заболеваемости коронавирусом с начала кризиса. Чтобы принять ответные меры, Путин призывает своих соотечественников вакцинироваться. Но пока прививки сделали только 12,5% россиян.

«Власти слишком много раз нас обманывали», — объясняет нежелание россиян вакцинироваться Олег Лысенко, глава московской брокерской фирмы. Из его команды, состоящей из 20 человек, вакцинацию прошел только он. Наблюдается «серьезное недоверие» к властям, говорит мужчина.

Это неудивительно: Путин тоже сделал себе прививку очень поздно, в марте, и при этом не публично. Какую именно вакцину получил 68-летний президент, народу не сообщили.

Изначально пандемию коронавируса отвергали как нагнетание страха со стороны Запада. Затем стали целенаправленно выставлять в плохом свете западные вакцины и даже финансировать в Германии блогеров, чтобы дискредитировать вакцину от Biontech.

Все это привело лишь к еще большему снижению готовности россиян вакцинироваться. Согласно одному из опросов, только 27% россиян хотели бы пройти вакцинацию, 22% считают вакцину неэффективной, 27% — и вовсе опасной. Это пощечина Путину, который, согласно масштабной пропаганде, пользуется такой высокой популярностью.

Люди не доверяют российской вакцине, говорит Салим Халитов, врач из Дагестана. Он уволился из клиники в кавказской республике, которой сейчас снова приходится вести тяжелую борьбу со все большим количеством заражений, и объявил голодовку — из-за массовых нарушений в сфере здравоохранения.

«Россияне не верят, что государство может давать что-то бесплатно, и в этом не будет подвоха», — говорит Халитов.

«Россияне традиционно не доверяют ни своему руководству, ни российской продукции, — добавляет профессор-эпидемиолог из Москвы Василий Власов.

Чтобы сдержать пандемию, которая свирепствует и в Санкт-Петербурге, городе, принимающем чемпионат Европы по футболу, в городе на Неве, в столице Москве и других крупных городах теперь нажали на стоп-кран: введена обязательная вакцинация для целых профессиональных групп, в рестораны вход разрешен только с QR-кодом, подтверждающим отрицательный тест на коронавирус.

Но даже если бы все россияне захотели сделать прививку — вакцин не хватает: по данным министерства здравоохранения, с начала года было произведено всего 29,2 млн двойных доз «Спутника». И со своими расхваленными поставками «Спутника» в другие страны Россия справляется очень медленно…

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