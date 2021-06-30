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Разбился 68 лет назад: военные США нашли на тающем леднике останки 52 солдат с упавшего самолета (фото)

  15   0 30.06.2021, 19:01 | Новости, Мир
Разбился 68 лет назад: военные США нашли на тающем леднике останки 52 солдат с упавшего самолета (фото)

Фото: U.S. Air Force/Christopher Okula Работы на леднике Колони на Аляске

Пока опознаны только 43 человека, однако в ВВС США уже заявили, что не остановятся, пока не идентифицируют всех погибших

На тающем леднике Колони на Аляске были обнаружены новые артефакты с разбившегося в 1952 году самолета ВВС США с 52 солдатами на борту. Об этом пишет Anchorage Daily News, информирует Фокус.

Впервые о самолете заговорили в 2012 году, когда из-под тающего ледника Колони на горе Ганнетт на Аляске стали появляться первые обломки. Их нашла национальная гвардия Аляски во время учений.

На место была направлена экспедиция военных и археологов, которые вместе исследовали это место и поняли, что это обломки военного самолета, который разбился в 1952 году, врезавшись в гору. Погибли все, кто были на борту - 52 солдата и офицера.

С той поры на горе безостановочно ведутся поиски останков и личных вещей погибших. Последней находкой стали две игральные карты, пара обуви, фотоаппарат, карта 1944 года и две шахматные фигуры.

Найденный на месте крушения самолета фотоаппарат. Фото: U.S. Air Force

До этого военные находили вещевые мешки с одеждой, календарями, что позволило точно установить год крушения самолета, маленькие амулеты на счастье, что любят носить при себе военные и даже пленки, но без фотографий на них.

Личные вещи, найденные на месте крушения самолета. Фото: U.S. Air Force

Останки и личные вещи были отправлены на анализ на базу ВВС "Дувр" в Делавэре. Пока из 52 погибших идентифицировали 43 человека.

Тоня Андерсон-Делл из Тампы, Флорида более 60 лет ждала известий о своем деде, Исааке Андерсоне, который погиб в разбившемся самолете, когда ему был 21 год. Его останки были идентифицированы в 2019 году и семья наконец смогла провести поминальную службу и похоронить рядового Андерсона.

"Это было потрясающе. Теперь мой дедушка вернулся домой - это было очень эмоционально для меня и для моего отца", - отметила Тоня.

Руководитель поисковой группы, капитан Бриана Кинтана сообщила, что найденные вещи в хорошем состоянии, лед их сохранил.

Однако сейчас поиски затрудняются тем, что изменилась структура тающего ледника. Если раньше археологи работали на чистом льду, то теперь все чаще попадаются камни и песок.

Работы на леднике Колони на Аляске.Фото: U.S. Air Force

Кэтрин Гроссо, следователь-медик ВВС говорит, что ледник меняется буквально каждый день.

"Поскольку мы участвуем в этой миссии из года в год, мы обнаруживаем, что меняется не только высота ледника, но и тип материала, который вы найдете на нем. Стало много камней. Но мы все еще надеемся найти целые вещи", - сказала она.

Напомним, разбившийся самолет летел на базу ВВС "Эльмендорф" в Анкоридже из Форта МакКорд в штате Вашингтон, когда 22 ноября 1952 года из-за суровой погоды и плохой видимости он врезался в гору. Поисковая команда смогла прибыть к месту происшествия только через две недели, но к тому времени самолет оказался под толстым снегом льда и снега. И найти его было невозможно.

Разбившийся в 1952 году самолет ВВС США.Фото: U.S. Air Force

Однако в 2012-м ледник растаял достаточно, чтобы обнажить остатки самолета. 

Фокус

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