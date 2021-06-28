Белорусский оппозиционный сайт удалил посты в соцсетях за полтора года

На такие меры крупнейшее белорусское издание Tut.by пошло из-за дела против него об экстремизме.

Белорусский портал Tut.by удалил в своих соцсетях все посты с начала 2020 года, сообщает Радио Свобода.

Также издание отказалось от отметки верификации в Телеграмме.

Таким образом в издании хотят обезопасить как своих сотрудников, так и читателей в связи с иском о признании материалов Tut.by "экстремистскими" в Беларуси.

В редакции объяснили удаление галочки верификации с аккаунта канала в Телеграмме необходимостью иметь возможность быстро переименовать его в случае признания "экстремистским", чтобы обезопасить и авторов, и читателей.

"У нас есть весь архив скрытых и удаленных постов. Эта информация не утеряна навсегда. Люди, которые сейчас ведут канал, находятся за границей, попыток взлома не было", - рассказали в издании.