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Угорський закон про "гей-пропаганду": на саміті ЄС розгорівся скандал

  9   0 25.06.2021, 17:04 | Новости, Мир
Угорський закон про "гей-пропаганду": на саміті ЄС розгорівся скандал

Віктор Орбан на саміті ЄС у Брюселі 24 червня

В ході саміту ЄС лідери низки країн-членів обрушилися з критикою на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Приводом став прийнятий недавно закон про заборону "демонстрації і пропаганди гомосексуалізму" серед осіб у віці до 18 років.

Як повідомляє DW, під час двогодинних, «часом емоційних» дебатів, присвячених угорському прем'єру, які пройшли 24 червня, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте навіть поставив під сумнів членство Угорщини в Євросоюзі.  

"На цей раз все зайшло надто далеко", - заявив Рютте, за даними джерел в дипломатичних колах ЄС.

Рютте закликав Орбана наслідувати приклад Великої Британії і ініціювати процедуру виходу із товариства відповідно до статті 50 Договору про ЄС, якщо в Угорщині не мають наміру поважати європейські цінності. 

Особливо гостро відреагував прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель, який сам є гомосексуалом і живе зі своїм партнером з 2015 року.

"Ти перетнув червону лінію. Це не та Європа, в якій я хочу жити", - сказав він Орбану, за даними очевидців. 

Глава Євроради Шарль Мішель нагадав у зв'язку з цим, що «такі цінності, як свобода, толерантність і людська гідність, є основоположними для Європейського Союзу».

Канцлер Німеччини Ангела Меркель раніше назвала прийнятий в Угорщині закон "неправильним", оскільки він, крім іншого, обмежує "свободу освіти". 

Сам Віктор Орбан на саміті відмовився відкликати закон про заборону "реклами гомо- і транссексуальності". Він заявив, що документ нібито зовсім не спрямований проти гомосексуалів. За словами Орбана, він лише дає батькам "ексклюзивне право на статеве виховання їхніх дітей".

15 червня в Угорщині ухвалили закон, що забороняє ділитися з неповнолітніми будь-яким вмістом, що зображує або "пропагують" гомосексуальність або зміну статі. Правозахисники вважають його дискримінацією ЛГБТ-спільноти. 

DW

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