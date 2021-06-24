Японія занепокоєна військовими нарощуваннями РФ і Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні

Японія розраховує на подальший розвиток співробітництва з країнами Євросоюзу у питаннях оборони й безпеки, і має схожі занепокоєння щодо військового нарощування Росії й Китаю поблизу власної території у Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це сьогодні під час віртуального «геополітичного діалогу» в рамках Центру Європейської Політики (ЕРС) заявив міністр оборони Японії пан Кіші Нобіо (Kishi Nobuo), відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Стосовно Росії, - ми занепокоєні її військовим нарощуванням у регіоні. Я сподіваюся, що Європа і Японія можуть тісніше працювати, щоб принести більше прозорості у питаннях, що стосуються активності Росії. Занепокоєння викликає також військова співпраця між Росією і Китаєм, включаючи проведення ними двосторонніх навчань навколо Японії», - зауважив керівник військового відомства Японії.

Як вже повідомлялося, на початку червня Міністерство закордонних справ Японії заявило протест Росії у зв'язку із затриманням японського рибальського судна після підтвердження того, що воно вело промисел у виключній економічній зоні Японії. Подібні інциденти трапляються регулярно, оскільки Росія і Японія зберігають відмінні підходи у питаннях регіональної політики, зокрема, навколо Курильських островів.

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