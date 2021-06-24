Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

11:02

Казарин: Ключи от мира в Украине находятся в руках Кремля

10:58

Японія занепокоєна військовими нарощуваннями РФ і Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні

10:01

Портников: Захід не хоче провокувати Путіна. Хай собі гниє в Кремлі

09:00

З’явилося відео з реакцією збірної України на вихід до 1/8 Євро-2020

07:57

Штамм "Дельта" к концу августа будет составлять 90% всех случаев коронавируса в ЕС

07:14

Окупанти дедалі активніше запускають безпілотники - Україна в ОБСЄ

06:02

Коронавирус способствует исчезновению серого вещества в мозге – исследования

23:05

В Україні підвищать тарифи на електроенергію багатим і знизить бідним: як будемо платити

22:04

Сборная Украины вышла в 1/8 Евро-2020

20:01

Друзенко: Вороття немає. Українським патріотам треба засвоїти вірменський урок

19:00

"Росія пропагувала Сталіна як лідера "великодержавної Росії", але Путін виявився "недоСталіним", – російський журналіст

17:57

Штам коронавірусу "Дельта" вже в Україні, – секретар РНБО

17:01

Євро-2020: що потрібно Україні для виходу до плей-офф

16:01

"Господар життя": у Києві через нардепа Тищенка затримали виліт літака (відео)

15:01

Береза: Скоро Украина столкнется с бедствием. Рассчитывать на государство не стоит

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

Штамм "Дельта" к концу августа будет составлять 90% всех случаев коронавируса в ЕС

  10   0 24.06.2021, 07:57 | Новости, Мир
Штамм "Дельта" к концу августа будет составлять 90% всех случаев коронавируса в ЕС

«Дельта» штамм коронавируса более трансмиссивен, чем другие циркулирующие варианты вируса. К концу августа данный штамм будет составлять 90% всех новых случаев заболевания в Европейском Союзе.

Об этом заявил директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний доктор Андреа Аммон, информирует UAINFO.org.

«Исходя из имеющихся научных данных, штамм «Дельта» более трансмиссивен, чем другие циркулирующие варианты, и, по нашим оценкам, к концу августа он будет составлять 90% всех вирусов SARS-CoV-2, циркулирующих в Европейском Союзе», — заявил он.

Как сообщил Аммон, предварительные данные показывают, что «Дельта» штамм может инфицировать людей, получивших только одну дозу имеющихся в настоящее время вакцин.

«Вполне вероятно, что штамм «Дельта» будет широко циркулировать в течение лета, особенно среди молодых людей, не охваченных вакцинацией.

Это может привести к риску заражения более уязвимых людей, которые могут заболеть тяжелой болезнью и умереть, если они не будут полностью привиты», — подчеркнул директор Европейского центра.

Перевод – РБК-Украина

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (550)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]