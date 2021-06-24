Штамм "Дельта" к концу августа будет составлять 90% всех случаев коронавируса в ЕС

«Дельта» штамм коронавируса более трансмиссивен, чем другие циркулирующие варианты вируса. К концу августа данный штамм будет составлять 90% всех новых случаев заболевания в Европейском Союзе.

Об этом заявил директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний доктор Андреа Аммон, информирует UAINFO.org.

«Исходя из имеющихся научных данных, штамм «Дельта» более трансмиссивен, чем другие циркулирующие варианты, и, по нашим оценкам, к концу августа он будет составлять 90% всех вирусов SARS-CoV-2, циркулирующих в Европейском Союзе», — заявил он.

Как сообщил Аммон, предварительные данные показывают, что «Дельта» штамм может инфицировать людей, получивших только одну дозу имеющихся в настоящее время вакцин.

«Вполне вероятно, что штамм «Дельта» будет широко циркулировать в течение лета, особенно среди молодых людей, не охваченных вакцинацией.

Это может привести к риску заражения более уязвимых людей, которые могут заболеть тяжелой болезнью и умереть, если они не будут полностью привиты», — подчеркнул директор Европейского центра.