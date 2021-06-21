Заминированный автомобиль врезался в колонну французских военных в Мали: много раненых

Французские военные подверглись нападению в Мали с использованием заминированного автомобиля. В результате взрыва ранения получили много солдат. На место происшествия направлены вертолеты.

Об этом сообщила турецкая газета Akşam.

Отмечается, что французские военные действовали в рамках антитеррористической операции "Бархан" и в этот момент в них врезался заминированный автомобиль. В результате подрыва машины ранено очень много военнослужащих. Их количество не уточняется.

По данным издания, на место происшествия направлено большое количество вертолетов для эвакуации раненых.