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Заминированный автомобиль врезался в колонну французских военных в Мали: много раненых

  2   0 21.06.2021, 18:08 | Новости, Мир
Заминированный автомобиль врезался в колонну французских военных в Мали: много раненых

Французские военные подверглись нападению в Мали с использованием заминированного автомобиля. В результате взрыва ранения получили много солдат. На место происшествия направлены вертолеты.

Об этом сообщила турецкая газета Akşam.

Отмечается, что французские военные действовали в рамках антитеррористической операции "Бархан" и в этот момент в них врезался заминированный автомобиль. В результате подрыва машины ранено очень много военнослужащих. Их количество не уточняется.

По данным издания, на место происшествия направлено большое количество вертолетов для эвакуации раненых.

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